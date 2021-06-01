Ижевск, , 09:39 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня провели 1 161 121 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2171 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 4364 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 июня выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 197 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2749 человек.

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