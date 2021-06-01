Иркутск, , 09:39 — REGNUM Пресс-служба минздрава Иркутской области обнародовала мероприятия, которые пройдут в регионе 1 июня — в День защиты детей. Среди них — спектакли, концерты, весёлые игры.

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Так на малой сцене Иркутского музыкального театра для детей подготовлен концерт детского театра «Стрекоза».

Иркутский областной театр юного зрителя покажет премьеру спектакля «По зеленым холмам океана».

«Театр пилигримов» подарит зрителям музыкальный спектакль «Кот в сапогах». В Иркутской областной филармонии состоится праздничный концерт органной музыки «Родом из детства».

В Иркутской библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского посетителей ждут лекции, творческие мастер-классы и настольные игры.

В Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева для ребят приготовили веселые литературные игры, театрализации, книжно-иллюстративные выставки.

Также в день защиты детей в Иркутске состоится праздник, посвящённый 30-летию детского журнала «Сибирячок».

А в отделе природы Иркутского краеведческого музея открылась выставка к 85-летию «Союзмультфильма». В трёх отделах Иркутского областного художественного музея также состоятся мероприятия для маленьких посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Иркутской области за январь-декабрь 2020 года уменьшилась на 15,5 тыс. человек. На 27 137 родившихся пришлось 35 576 умерших (рост составил 12,7%).

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