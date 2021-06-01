Москва, , 09:40 — REGNUM В мае российская валюта продолжила укрепляться. Восходящей динамике рубля способствовала относительно дорогая нефть. Кроме того, другие сырьевые товары также находятся около или выше докризисных уровней, обеспечивая высокую экспортную выручку. Это всегда выступало одним из главных фундаментальных факторов укрепления российской валюты, подчеркнул в беседе с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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Также ещё одним фактором укрепления рубля стал сошедший на нет геополитический негатив. Сыграла роль и анонсированная встреча президентов России и США, назначенная на середину июня. Тем не менее, этот позитив не смог привлечь иностранных инвесторов на российский долговой рынок.

«В первой половине месяца он находился под давлением, после чего замер в узком диапазоне. Вероятно, это стало одной из основных причин достаточно скромной реакции рубля на благоприятную рыночную и геополитическую обстановку», — отметил аналитик.

Бабин отметил, что в целом спокойствие рубля обусловлено достижением сбалансированного курса. Он отражает стабилизацию геополитического фактора, а также текущие внутренние и внешние финансово-экономические условия.

«По итогам месяца рубль сумел существенно улучшить свое положение в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару с начала года, подскочив до 12 места с 22, достигнутого по итогам апреля», — добавил эксперт.

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Специалист подчёркивает, что геополитические тренды продолжат играть значимую роль в динамике российской валюты. Но сейчас и они демонстрируют стабилизацию и приобретают позитивный вектор, что способно защитить рубль даже от серьёзных кратковременных просадок мировых рынков, если они не перерастут в более серьёзную тенденцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за май рубль укрепился на 2,74%. По данным экспертов, национальная валюта получала поддержку от снижения геополитической напряжённости между Россией и США, а также повышения нефтяных котировок.