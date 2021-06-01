Ялта, Крым, , 09:39 — REGNUM Детский оздоровительный лагерь, строящийся в Форосском парке в Ялте, примет первых отдыхающих к концу 2021 года.

«Изначально планировалось, что детский лагерь примет первых детей уже этим летом. Но из-за законодательства республики, мы вынуждены сдвигать данные сроки и надеемся, что в конце года примем первую смену», — сообщила представитель застройщика Кира Маслова на телеканале «Крым 24» 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, против строительства на территории Форосского парка вот уже несколько месяцев протестуют местные жители. Власти заявляли о законности работ. При этом в ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения — позже в мэрии Ялты заявили, что они устранены.

С 1 июня строительство в Форосском парке, как и на всей территории Ялты, должно быть приостановлено до 30 сентября, в связи с началом курортного сезона.

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