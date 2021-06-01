Ялта, Крым, 1 июня 2021, 09:39 — REGNUM Детский оздоровительный лагерь, строящийся в Форосском парке в Ялте, примет первых отдыхающих к концу 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, против строительства на территории Форосского парка вот уже несколько месяцев протестуют местные жители. Власти заявляли о законности работ. При этом в ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения — позже в мэрии Ялты заявили, что они устранены.
С 1 июня строительство в Форосском парке, как и на всей территории Ялты, должно быть приостановлено до 30 сентября, в связи с началом курортного сезона.
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