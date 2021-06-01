Ижевск, , 09:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 1 июня выявили 42 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 197 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — восемь детей в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 48 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 31 001 человек. 447 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались двое жителей региона, за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2749 человек. Из этого числа 2425 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 270 человек — в состоянии средней степени тяжести, 54 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 31 мая прививку от коронавируса сделали 116 628 человек в республике. Второй компонент препарата получили 89 034 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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