1 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «нормандский формат» не позволяет обсуждать всех насущных проблем Украины и его желательно заменить другим форматом.

Мирослава Романенко, , 10:39 — REGNUM «Нормандский формат» не позволяет обсуждать всех насущных проблем Украины, поэтому хотелось бы заменить его другим, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь там (в «нормандском формате». — прим. ИА REGNUM) не идёт о нашем членстве в НАТО или о нашем партнёрстве с альянсом», — подчеркнул Зеленский.

Заявив, что власти Украины заинтересованы привлекать к решению их проблем страны Запада не только по вопросу войны в Донбассе, но и «по Крыму», и по «Северному потоку — 2», а также по вступлению Украины в НАТО, Зеленский отметил, что нужен новый формат, а «нормандский» стал бы «частью этой конструкции».

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Заявление украинского президента обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Некоторые из них отметили, что нужно просто перестать стрелять и выполнять Минские соглашения — и тогда не нужно «выдумывать» никаких новых «форматов».

"Клоун уже не знает, что придумать. Скорее, дойдет до того, что Илона Маска предложит подключить, чтобы обговорить еще и космическую безопасность Украины в отношениях с Россией», — написал 287ir356.

«Просто очень поговорить хочется, не забывайте, президент — артист разговорного жанра. Вот и фантазирует о большой сцене, где он будет в центре внимания», — отметила Скучающая Энтропия.

«А просто потратить свою нескончаемую энергию могут на то, чтобы прекратить стрелять и отвести войска? А потом взять и выполнить Минские соглашения по всем пунктам?! Ну и в довесок заняться реальной эффективной работой по приведению страны в порядок?» — задался вопросами Андрей П.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уже вижу, как РФ «соглашается участвовать» и начинает обсуждать «возвращение» Крыма… Предлагает то, что не может быть одобрено», — отметил Vinni.

«А что проблема инопланетян не затронута? По словам Зеленского, в новом формате можно было бы обсуждать не только вопрос об урегулировании российской агрессии на Донбассе и возвращении «оккупированного» Крыма, но и ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2». Ну послы семерки уже готовы, бусы на руках и фантики», — добавил Борис.

«Скоро будет формат в новом формате на платформе Зе+… Реально достал Зеленский, голос слышать противно, надо собираться и требовать его отставки, импичмент, и т. д… Ну он реально со сворой соросят не для народа и страны работает, а для себя и своей задницы в теплом месте… ЗеШакалы, мерзкие, брехливые маргиналы!!!» — не выдержал Александр Г.

«Величайший лидер всех времён и народов предложил новый формат переговоров по Крыму и Донбассу. Наисветлейший полагает, что его можно объединить с «нормандским форматом». И невдомёк скудоумному, что если скрестить ежа и гадюку, то получится метр колючей проволоки», — написал Анатолий А.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

«Крым никогда не вернется, к сожалению для адекватных граждан Украины. На уровне жителей Крыма не вернется. Я просто могу сравнить. Я жил во Львове всю жизнь. Последние несколько лет живу в Новосибе. Скажем так… Даже при «диктаторе» Путине мне здесь комфортней. Ну так вот», — пишет Андрей.

«Конечно, не вернется. Даже спорить не буду. Там все прекрасно видят и знают, что тут происходит. Вообще, рад за Крымчан. Если б не Россия, там сейчас второй Донбасс был бы. Даже ещё хуже», — ответил Павел на реплику Андрея.

«Что ни предлагай, а подписанное выполнять придётся», — подытожил Юрий.

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Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что события в Белоруссии не имеют отношения к деятельности «нормандского формата».