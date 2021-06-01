Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM Группа депутатов Народного хурала Бурятии намерены обратиться в Госдуму с просьбой вернуть прежний пенсионный возраст. Этот вопрос внесён в повестку очередной сессии, которая назначена на 30 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

Как отмечается, законопроект предусматривает снижение возраста выхода на пенсию лишь для жителей Дальневосточного федерального округа. Документ подписали 15 депутатов. По словам парламентария Тумэна Дондокова, проект согласуется с государственной политикой по развитию Дальнего Востока.

«Законопроект… направлен на реализацию геополитической задачи закрепления населения за счет формирования развитой экономики и комфортной среды в регионах Дальнего Востока. Также важно достичь среднероссийский уровень социально-экономического развития», — отметил он.

При этом в случае одобрения Госдумой инициативы бурятских депутатов, республике потребуется дополнительное финансирование.