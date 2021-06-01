Владивосток, , 09:37 — REGNUM В Дальневосточном регионе в 2020 — 2021 годах проведено более 400 тыс. проверок, из которых лишь 4% плановые, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он принял участие в межведомственном совещании по вопросам защиты бизнеса от административного давления во Владивостоке.

Вице-премьер рассказал, что в 2017 году Дальневосточный регион занимал по уровню административного давления последнее место, а сейчас — шестое. При этом «неоправданные контрольные мероприятия продолжают нарушать ритм развития дальневосточной экономики», описывает ситуацию сайт правительства России.

«Наибольшее количество внеплановых проверок проводится по линии Роспотребнадзора, Роструда, МЧС России, Ростехнадзора. Говоря о внеплановых проверках, хочу подчеркнуть, что они нередко проводятся по обращениям, подготовленным конкурирующими структурами либо самими проверяющими», — сказал Трутнев.

Заместитель председателя правительства также рассказал о применении «расширительного принципа», когда проверяющие приходят по одной теме, а проверки начинают по всему спектру вопросов.