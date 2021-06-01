Пекин, , 09:41 — REGNUM Автопроизводитель BAIC (Beijing Automobile Works) объявил о выходе на китайский рынок рестайлинговой версии вседорожника BAW Warrior. Снимки с новинкой размещены на сайте Autohome.

Обновленный внедорожник Warrior Autohome

Последнее обновление BAW Warrior прошло в 2019 году. Современная версия модели оснащена системой контроля давления в колёсах, электростеклоподъёмниками, а также опцией дистанционного включения мотора и галогеновыми фонарями с регулировкой высоты.

За доплату покупатель сможет приобрести багажник на крыше и боковые подножки.

В моторной линейке модернизированного внедорожника имеются два силовых агрегата. Один из них — дизельный турбированный «движок» рабочим объёмом 2,4 л мощностью 140 «лошадей» (350 Нм). Он расходует 10,6 литров топлива на 100 км. Вторым мотором комплектуется топовая версия модели. Это бензиновый турбодвигатель 4K22D4Т производительностью 204 л. с. (320 Нм). Этот мотор потребляет 9,1 литра топлива.

Стоимость базовой комплектации обновлённой модели составляет 104,8 тыс. юаней (около 1,21 млн рублей), а топовой — 141,9 тыс. (1,64 млн рублей).

Ранее компания BAIC BluePark совместно с производителем Huawei представили «умный» электрокар ARCFOX αS HI с операционной системой HarmonyOS от Huawei и ADS. Модель укомплектована тремя лазерными радарами, обеспечивающими более высокий уровень автономного вождения, чем у большинства современных беспилотников.

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