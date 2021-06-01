Москва, , 09:30 — REGNUM Законопроект о снижении ставки НДФЛ для семей с детьми разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

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«Мы предлагаем, что если среднедушевой доход на семью меньше двух прожиточных минимумов, если в семье один ребенок, то ставка НДФЛ для работающих родителей будет не 13%, а 12%, если два ребенка — 11%, если три ребенка — 10%, если четыре и более — 10%», — пояснил парламентарий.

Инициатива направлена в правительство РФ для получения официального отзыва, который требуется при внесении инициативы в Госдуму.