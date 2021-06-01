Чита, , 09:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 1 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 269, причём 41 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 676 пациентов (+11 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 838 человек (+2 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 46 находятся в тяжёлом состоянии (+3 за последние сутки), 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за последние сутки).

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