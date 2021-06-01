Самара, , 09:30 — REGNUM Вертолетную площадку намерены открыть в июле текущего года в Самаре. Об этом 31 мая сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, на этой территории уже установили освещение, ограждение, обустроили пешеходные дорожки, организовали дополнительные парковки, благоустроили подъездные пути. В настоящее время рабочие устанавливают скамейки, шезлонги и детские игровые комплексы.

«В июле площадка будет открыта», — сообщил Азаров. Он также отметил, что в 2021 году в регионе намерены благоустроить 156 территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году могут отремонтировать более 2 тысяч домов.