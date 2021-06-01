Майкоп, 1 июня 2021, 09:26 — REGNUM Делегация Адыгеи под руководством главы региона Мурата Кумпилова примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея 1 июня. Мероприятия форума, который проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, состоятся со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Приветствие участникам форума направил президент РФ Владимир Путин.
Основная тема Петербургского международного экономического форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Центральным событием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.
Делегация Адыгеи примет участие во всех основных мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума и представит свой инвестиционный потенциал. Мурат Кумпилов примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, а также проведёт ряд деловых встреч, переговоров. Запланировано подписание соглашений, связанных с реконструкцией СТЦ «МЕГА Адыгея», а также развитием туристского кластера.
Основная деловая программа Петербургского международного экономического форума состоит из четырёх направлений — «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Всего деловая программа форума включает в себя более 130 экспертных дискуссий по различным направлениям экономики. Также на ПМЭФ будут представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Участники сессии обсудят программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, которую Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями разрабатывает в 2021 году.