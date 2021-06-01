Майкоп, 1 июня, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Делегация Адыгеи под руководством главы региона Мурата Кумпилова примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея 1 июня. Мероприятия форума, который проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, состоятся со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Приветствие участникам форума направил президент РФ Владимир Путин.

Фото Алексея Гусева Санкт-Петербург

«Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества, расширения многоплановых деловых связей невозможно эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития. Уже давно ведём такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями. Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки», — говорится в приветствии главы государства.

Основная тема Петербургского международного экономического форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Центральным событием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.

Делегация Адыгеи примет участие во всех основных мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума и представит свой инвестиционный потенциал. Мурат Кумпилов примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, а также проведёт ряд деловых встреч, переговоров. Запланировано подписание соглашений, связанных с реконструкцией СТЦ «МЕГА Адыгея», а также развитием туристского кластера.

Основная деловая программа Петербургского международного экономического форума состоит из четырёх направлений — «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Всего деловая программа форума включает в себя более 130 экспертных дискуссий по различным направлениям экономики. Также на ПМЭФ будут представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Участники сессии обсудят программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, которую Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями разрабатывает в 2021 году.