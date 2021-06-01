Якутск, , 09:39 — REGNUM В Якутии суд вынес приговор жительнице посёлка Айхал, которая продала магазин, взятый ею в аренду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе прокуратуры по республике.

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В суде установлено, что фигуранта уголовного дела, войдя в доверие к местному предпринимателю, предложила сдать помещение его магазина в аренду. Получив ключи от магазина, подсудимая решила продать его без согласия собственника. На предложение о покупке откликнулась знакомая супружеская пара и приобрела магазин за 2 млн рублей.

Об афёре стало известно, когда владелец помещения пришёл за арендой.

«Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил подсудимую к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также суд обязал осужденную выплатить ущерб в 2 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту хищения земельных участков и денежных средств крупнейшего предприятия региона.