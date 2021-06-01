Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Вооружённые силы США останутся неуязвимыми, заявил американский министр обороны США Ллойд Остин в ответ на критику либерального подхода к набору военнослужащих. Об этом сообщает телеканал CNN.

Власти США намереваются привлечь больше женщин на военную службу, кроме того, в войсках снова могут присутствовать трансгендеры — люди, объявившие о своей принадлежности к противоположному полу. Ведущая телеканала спросила, согласен ли Остин с критикой подобного подхода.

Министр обороны подчеркнул, что армия США не является уязвимой и никогда такой не будет. На критических заявлениях, полагает он, стремятся спекулировать противники Соединённых Штатов, включая Россию и Китай.

«Я сконцентрирован и буду сконцентрирован на защите этой страны [США]», — подчеркнул Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году 44-й американский президент Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии, но его преемник Дональд Трамп отменил это решение. Новый президент США Джо Байден, вступивший в должность в январе 2021 года, снова разрешил трансгендерам служить и заявил, что «сила Америки заключается в ее многообразии».

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