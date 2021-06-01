Барун-Хемчикский район, Тува, , 09:25 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело в отношении директора компании ООО «Ресурс 17» по факту строительства дома для сирот, не отвечающего требованиям безопасности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, компания в рамках госконтракта в 2019 году построила в селе Кызыл-Мажалык двухквартирный дом. Строение впоследствии было принято заказчиком и передано местной жительнице из категории детей-сирот. В ночь на 29 января 2021 года в доме произошёл пожар из-за трещины и неплотности в кладке печи.

«Согласно техническому заключению при возведении печи внутри жилого дома подрядчиком не были соблюдены требования противопожарной безопасности: в нижней части печи фундамент частично отсутствовал, в связи с чем деревянный пол жилого дома находился под воздействием открытого огня», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, следователи также намерены дать оценку действиям представителей районной администрации, которые выдали разрешение на ввод в эксплуатацию опасного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике в очереди за жильём находится более 4 тыс. человек. По словам врио главы региона Владислава Ховалыга, люди ждут своего дома годами.

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