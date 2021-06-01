Нью-Дели, , 09:27 — REGNUM За последние сутки в Индии было выявлено более 127 510 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии.

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По данным министерства, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет более 28,1 млн человек. Число жертв от COVID-19 в стране за сутки составило 2795. Общее число смертельных случаев достигло более 331 тыс.

За предшествующие сутки в Индии выявили 152 734 случая заражения коронавирусом.

Ранее в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора» сообщили, что «индийский» штамм нового коронавируса не станет причиной новой или более серьезной вспышки эпидемии.

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