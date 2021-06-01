Иркутск, 1 июня 2021, 09:24 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2578 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.
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Также, судя по данным оперативного штаба на 1 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 096 человек (+110 за последние сутки).
Госпитализированы 1154 (-34 за последние сутки). Выздоровели 68 153 пациента (+144 за последние сутки).
Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, ещё 279 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.
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