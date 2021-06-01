Рига, , 09:26 — REGNUM Сборная России по хоккею обыграла в серии послематчевых буллитов команду Швеции в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2021 года, который проходит в Риге. Об этом 1 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду Олимпийского спортивного центра в Риге и закончилась победой российской команды в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. Счет открыл форвард шведов Йеспер Фрёден (9-я минута, в большинстве), затем нападающие сборной России Антон Бурдасов (53-я) и Александр Барабанов (53-я) в течение минуты смогли его сравнять и вывести российскую команду вперед, однако шайба шведского форварда Виктора Олофссона (56-я) позволила команде Швеции перевести игру в овертайм.

Последний победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались российские хоккеисты, победный бросок на счету нападающего Владимира Тарасенко.

Отметим, по итогам матча сборная России стала лидером группы А, набрав 14 очков по итогам шести матчей предварительного этапа и вышла в 1/8 финала наряду со сборными Швейцарии, Словакии и Чехии. При этом сборная Швеции впервые в своей истории не вышла в плей-офф мирового первенства.

В следующем мачте российская национальная команда 1 июня встретится со сборной Белоруссии, матч начнется в 20:15 мск.