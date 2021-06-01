Москва, , 09:25 — REGNUM Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что также было продлено ограничение на авиасообщение с Танзанией.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Отметим, что с 10 июня Россия возобновляет полёты в восемь стран.

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