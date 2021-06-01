Джакарта, , 09:20 — REGNUM Индонезия освободила два иранских танкера после четырехмесячного задержания по подозрению в незаконной транспортировке нефти, сообщает CNN Indonesia.

Пресс-секретарь агентства морской безопасности Вишну Прамандита заявил, что танкеры под иранским флагом MT Horse и MT Freya были освобождены после вынесения решения суда.

Судно MT Horse может покинуть Индонезию, а капитан танкера получит два года условно.

«Это чисто техническая проблема, которая возникает в секторе судоходства», — заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

Напомним, Индонезия 24 января задержала иранские танкеры из-за незаконной перевозки нефти на территории страны.