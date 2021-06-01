Аксайский район, Ростовская область, 1 июня, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Ростовской области на участке федеральной трассы М-4 «Дон» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 июня.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области На месте смертельной аварии

Авария произошла примерно в 7:25 мск на 1078 километре автодороги (Аксайский район). Предположительно, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. В результате аварии погибли три человека — водитель и пассажиры отечественного автомобиля.

По данному факту проводится проверка.