Москва, , 09:19 — REGNUM Первого июня военные моряки в России отмечают День Северного флота, установленный главнокомандующим ВМФ РФ в 1996 году.

1 июня 1933 года начальник штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) издал указ о формировании Северной военной флотилии. Однако Северный флот появился гораздо раньше — в XVIII веке.

Главнокомандующий ВМФ России 25 мая 2014 года подписал указ, согласно которому Северный флот был создан в 1733 году. Именно в этом году начал действовать Архангельский военный порт.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков-североморцев с Днём Северного флота.

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