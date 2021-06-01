1 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Союзное государство России и Белоруссии якобы опасно для Украины.

Оксана Переможенко, , 09:42 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии опасно для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Сотрудничество Москвы и Минска, по словам украинского лидера, тревожит Киев. Зеленский охарактеризовал это сотрудничество как «настойчивое». Но самым тревожным вариантом является, как отмечает Зеленский, сотрудничество в военной сфере, поскольку в этом случае на Украину может быть оказано «серьёзное давление».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С этой стороны мы видим опасность для нас — вплоть до создания настоящего Союзного государства между Россией и Белоруссией», — отметил украинский президент.

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Заявление Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что опасность для Украины исходит от США. Кроме того, также угроза для граждан Украины, как отметили комментирующие, исходит непосредственно от украинской власти. Другие указали на то, что Россия и Белоруссия — братские для Украины государства.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Западу так хочется сожрать Белоруссию (как Украину), что, возможно, и объединятся для защиты своих интересов. Это политика, ребята!» — написала Svetlana.

«Опасность в том, что хотят развалить Беларусь, как Украину, но в Беларуси есть президент, который думает за свой народ. Вместо того чтобы развивать экономику, наше правительство выдумывает себе врагов. Может, начнёте думать за Украину?» — спросил читатель под псевдонимом Своими Руками.

«А полный контроль Америки не смущает?!» — задалась вопросом Галина М.

«Какая прозорливость!!! А когда гадил под дверь соседу, об этом не задумывался? А почему опасность для Украины, когда есть конкретные лица, виновные в обострении отношений! У нас же не принято спрашивать мнение народа, а только потом истерить и искать у него защиты», — добавил Владимир Г.

«Может, нужно учиться мирно жить с соседями? Или хотя бы сосуществовать, а не нагнетать истерию в угоду заокеанскому «соседу…» — отметил Александр Б.

«Володя (обращение к Зеленскому. — О. П.), возвращайся назад в квартал (студия «95 квартал». — О. П.). Заведешь нас — не выберемся», — пишет Юра С.

«Россия, Украина, Белоруссия — это семья. Не угроза», — отметил Василий П.

«Страшнее нашей власти уже ничего не существует… Никакой союз не страшен…» — написала Надежда К.

«Самая большая опасность для Украины — безумная постмайданная власть, сознательно раскалывающая страну», — добавил Константин Р.

«Чем угрожает дружба России и Белоруссии? А дружба Украины и США, Украины и Европы не несут угрозы соседям?» — задалась вопросом Лидия И.

«Для Украины смертельно опасно колониальное правительство…» — пишет Татьяна Л.

Американские солдаты на Украине Mil.gov.ua

«Если слушать Зеленского по радио, то это Порошенко и [бывший глава СНБО Укрианы Александр] Турчинов. А посмотришь по телеку, вроде бы он, но говорит, как Порошенко и Турчинов», — добавил Александр К.

«Самый главный враг Украины — это США. То, что они умудрились сделать с богатейшей страной, полностью подчинив страну своему влиянию. А Украина держится благодаря тому, что из России, Беларуси идут нескончаемым потоком грузовые поезда», — подытожил Владимир Ц.

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