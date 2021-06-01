Москва, 1 июня, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В первый месяц лета жители России смогут отдохнуть три дня подряд. Длинные выходные будут в связи с празднованием Дня России, который выпадает в 2021 году на субботу, 12 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM 12 июня — День России

Поэтому выходной день переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня.

Читайте также: Планы на май после указа Путина поменял каждый пятый житель России

Добавим, что третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае жители России отдыхали десять дней подряд. Четыре рабочих дня между майскими праздниками с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая были объявлены нерабочими. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин после просьбы главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские каникулы непрерывными из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Следующие длинные выходные ждут российских граждан только осенью. Официальный праздничный день 4 ноября в 2021 году выпал на четверг. На пятницу, 5 ноября, переносится выходной со 2 января, совпадающий с официальными праздничными днями. Таким образом выходные продлятся с 4 по 7 ноября.