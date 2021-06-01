Париж, , 09:16 — REGNUM Японская теннисистка, вторая ракетка мира Наоми Осака решила отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом 31 мая она написала в Twitter.

По словам теннисистки, решение сняться является лучшим, поскольку после US Open 2018 года у неё была долгая депрессия, с которой «было сложно справляться».

«Все, кто меня знает, понимают, что я интроверт. Все, кто следил за мной на турнирах, могли заметить, что я постоянно хожу в наушниках, что помогает мне справляться с социофобией», — написала Осака.

Она добавила, что не любит говорить перед публикой, т.к. испытывает приступы тревожности перед выходом к СМИ.

Напомним, Осака является четырёхкратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2018 и 2020 она побеждала на US Open, а в 2019 и 2021 — на Australian Open. На Roland Garros она трижды доходила до третьего раунда.