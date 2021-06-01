Пермь, , 09:16 — REGNUM В Перми полиция завершила расследовании громкого дела о хищении более 353,7 млн рублей при строительстве первой очереди зоопарка, сообщает «РБК-Пермь».

Фигурантами дела являются четыре человека: бывший куратор строительства от АО «РЖДстрой» Илья К., бывший глава Управление капитального строительства Пермского края Дмитрий Л., бывший сотрудник УКСа Виталий Г. и коммерческий директор ООО «Фирма «СТУЗ» Артем Ю. Им инкриминируют преступление по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере»).

В качестве субподрядчика для реализации проекта строительства была привлечена фирма «СТУЗ» (ее директор скрылся от следствия и может находиться в США). Стоимость контракта составила 1,44 млрд рублей. Экс-руководителя УКС Прикамья следствие считает лидером организованной преступной группы.

Из четырёх фигурантов вину в совершении особо крупного мошенничества признал только экс-куратор стройки от АО «РЖДстрой». Он заключил досудебное соглашение со следствием, и дело Ильи К. выделено в особое производство.

Напомним, возводить зоопарк начали в 2017 году, а на следующий год выявили нарушения, в частности, девять объектов оказались в аварийном состоянии.

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