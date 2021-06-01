Благовещенск, , 09:16 — REGNUM В Приамурье из 14 загородных лагерей восемь вошли в программу Ростуризма по туристическому кешбэку за детские путёвки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в правительстве области.

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Вернуть 50% от стоимости путёвки готовы лагеря «Колосок», «Энергетик», имени Ю. А. Гагарина, «Огонек» в Благовещенске, «Белые горы» в Бурейском районе, «Огонек» в Шимановске, «Центр спортивной подготовки» в Свободном и «Прометей» в селе Тамбовка.

При приобретении путёвки родителям рекомендуют убедиться в том, что лагерь включен в проект — соответствующая маркировка должна быть на сайте учреждения. В проекте по кешбэку участвуют только стационарные лагеря. Родителям вернут 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, введение детского туристического кешбэка на постоянную основу позволило бы экономить на путёвках. Об этом в ходе партийного форума «Большой семейный совет» заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.