Никосия, , 09:22 — REGNUM Возобновление туристического потока из России на Кипр намерен обсудить председатель государственного комитета по туризму Республики Кипр Саввас Пердиос во время предстоящего визита в Москву. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

В госкомитете уточняют, что «в ближайшие дни» состоятся поездки Пердиоса в Москву и Лондон. Пердиос возглавит делегацию, задача которой — установить контакты по возобновлению туристического потока из РФ и Великобритании.

Кипрские представители проинформируют власти обеих стран о текущей эпидемической обстановке на острове и программе вакцинации населения от COVID-19. Также будут изучены пути «немедленного решения любых нерешенных вопросов», связанных с приёмом туристов.

Из Великобритании и России на Кипр прибывает самое большое число туристов. Так, в 2019 году остров посетили 1 млн 331 тыс. британцев (33,5% от общего числа интуристов) и 782 тыс. российских граждан (19,7%).

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