Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным супругов, нанёсших смертельные травмы опекаемому ребёнку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В одну из ночей супруги находились дома со своими детьми. Было установлено, что граждане испытывали личную неприязнь к опекаемому мальчику за его непослушание. Опекуны избили ребёнка руками, ногами и твёрдыми предметами.

Мальчик получил множество ран и ссадин, а также закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга. От полученной травмы ребёнок скончался в ту же ночь.

Опекунов признали виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Женщине-опекуну дали девять лет колонии общего режима, мужчине — девять лет 10 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге стрелок нанёс огнестрельное ранение девятилетней девочке. Ребёнку сделали операцию и ввели в медикаментозный сон.

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