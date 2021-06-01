Севастополь, , 09:24 — REGNUM Заместитель командующего Черноморским флотом (ЧФ) ВМФ России, вице-адмирал Сергей Пинчук в обращении к экипажам кораблей и личному составу береговых частей Крымской военно-морской базы (КВМБ) заявил, что в ходе летнего периода обучения ЧФ примет участие в более чем 20 крупных тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях, большая часть из которых пройдёт в двустороннем формате. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Это заявление Пинчук сделал в ходе торжественных мероприятий, посвящённых началу нового периода обучения. Он также подвёл итоги обучения за прошедшие полгода, поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение задач и определил основные приоритеты ЧФ на новый период обучения.

«Не менее важными задачами станет приём в состав флота и освоение новых кораблей, образцов вооружения и военной техники, выполнение учебно-боевых задач в составе межвидовой группировки, а также участие в трёх военно-морских учениях совместно с представителями военно-морских сил иностранных государств», — приводятся в сообщении слова заместителя командующего ЧФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков-североморцев с Днём Северного флота.

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