Барнаул, , 09:15 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3241 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 468 человек, +8 за последние сутки) и ОРВИ (30 262 человека, +45 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 142 (-1 за последние сутки), из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2535 детей (+1 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 696 человек, +56 за последние сутки) новый вирус победили 46 616 человек (+64 за последние сутки).

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