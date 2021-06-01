Москва, , 09:14 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в Госдуму поправки о приоритетном приеме в одну школу или детсад братьев и сестер независимо от места их прописки, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Накануне инициатива депутата Госдумы Алены Аршиновой получила поддержку главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

По действующим нормам, приоритетное право при зачислении в первый класс имеют браться и сестры ребят, которые уже учатся в школе, однако воспользоваться таким правом они могут при условии, что живут вместе.

Ранее Кравцов заверил, что поправки разработает профильное министерство.

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