Пекин, , 09:47 — REGNUM В китайской провинции Цзянсу зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H10N3. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Заразившимся оказался 41-летний житель провинции Цзянсу. Он был доставлен в местное лечебное заведение 28 апреля. Спустя месяц у него был подтвержден вирус птичьего гриппа штамма H10N3.

Отмечается, что в ходе полного анализа генома вируса было установлено, что он не может «эффективно» заражать людей. Все, кто находился с зараженным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение. У них никаких аномалий не было зафиксировано. На данный момент мужчина, у которого был выявлен птичий грипп штамма H10N3, находится в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая портал Medical Xpress со ссылкой на китайских учёных сообщил, что мутация вируса птичьего гриппа H5N8 может привести к еще одной пандемии.

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