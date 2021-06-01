Горно-Алтайск, , 09:12 — REGNUM В Республике Алтай по состоянию на 31 мая завершили вакцинацию от COVID-19 лишь 20,7 тыс. человек или 24,8% от плана. Вакцинация проводится медленными темпами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Первый компонент вакцины поставили 27,4 тыс. местных жителей или менее трети от запланированного объёма. Всего к настоящему времени в регион поступило около 30,7 тыс. доз вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По словам исполняющего обязанности зампреда правительства республики Динары Култуевой, в ближайшее время ожидается поставка ещё 6 тыс. доз вакцины. В дальнейшем они будут распределены по муниципалитетам.

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