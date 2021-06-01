Вильнюс, , 09:09 — REGNUM 31 мая в Вильнюсе прошла встреча представителей властей Польши, Украины и Литвы на уровне советников президентов. Тема переговоров была посвящена безопасности в Восточной Европе. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил советник президента Польши по международной политике Кшиштоф Щерский.

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«Обсудили с коллегами из Литвы и Украины текущую ситуацию в восточноевропейском регионе. Особенно в сфере безопасности и стабильности. Нас беспокоит ситуация в Белоруссии, особенно после того, как там посадили европейский самолет и задержали двух пассажиров. Кроме того, напряженная обстановка в отношения Украины и России. К сожалению, с 2014 года в этом плане практически ничего не изменилось», — говорится в сообщении.

Кроме того, Щерский добавил, что в Варшаве, Вильнюсе и Киеве рассматривают экстренную посадку европейского самолета в Минске как «акт государственного террора, определенно не способствующего повышению безопасности в регионе».

1 июня состоится второй день переговоров, после которого стороны должны дать пресс-конференцию по их итогам.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.