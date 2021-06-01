Москва, , 09:21 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал депутата украинской Рады Алексея Гончаренко за его плакаты в Киеве, которые представляют попытку принизить Москву перед столицей Украины, и напомнил, что Киев исторически является русским городом. Он об этом 31 мая написал в своем Телеграм-канале.

Как напомнил украинскому депутату Пушков, нынешняя Украина не имеет никакого отношения к древнему Киеву, так как ее тогда не было как таковой и не было никаких древнеукраинских князей.

«Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом русским». Русским — не украинским. Но сие нынешним невеждам из рады, разумеется, неведомо», — написал в своем сообщении российский сенатор.

Также он отметил, что считает попытку Гончаренко нанести оскорбление Москве, превознося Киев, «клоунадой».

"Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский депутат Алексей Гончаренко разместил на билбордах в Киеве, которые были приурочены ко дню города, плакаты с надписями: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали».