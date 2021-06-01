Самара, , 09:12 — REGNUM Абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт 31 мая в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что рекордное количество осадков было зафиксировано в Серноводске, Безенчуке, Сызрани и Самаре.

Максимальное количество осадков выпало 31 мая в Безенчуке (26,4 мм), что на 12,2 мм больше значения 1957 года. В Самаре выпало 20 мм осадков, здесь перекрыто значение 1996 года.

Отмечается, что в Серноводске выпало 17,5 мм осадков, в результате был побит рекорд 1964 года. В Сызрани уровень осадков побил рекорд 1978 года. На этой метеостанции было зафиксирована значение — 16,8 мм.