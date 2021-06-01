Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM Петербургский оппозиционный активист Андрей Пивоваров, бывший координатор объявившей о самороспуске организации «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ), задержан в Петербурге и будет этапирован в Краснодар в рамках расследования уголовного дела.

Оно возбуждено Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю по статье 284.1 УК РФ — «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». За это преступление может грозить до шести лет лишения свободы.

Пивоваров был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии в аэропорту «Пулково» вечером 31 мая перед вылетом за рубеж. Его доставляли на допрос в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Ночью в петербургской квартире Пивоварова прошёл обыск.

«До отправки в Краснодар Андрей Пивоваров будет находиться в ИВС на Захарьевской (улице) в Санкт-Петербурге», — сообщают его сторонники.

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Напомним, 27 мая организация, координатором которой был Пивоваров, объявила, что прекращает свою деятельность и закрывает свои отделения в регионах. По данным СМИ, уголовное дело было возбуждено в Краснодаре через два дня после этого объявления о самороспуске.

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