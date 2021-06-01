Воронеж, , 09:07 — REGNUM Крупный пожар в одном из торговых павильонов произошёл на Московском проспекте в Воронеже утром 1 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании по адресу Московский пр-т, 19 г поступило в дежурную часть в 03:47 1 июня. Возгорание произошло в одном из торговых павильонов в районе автовокзала.

Возгорание ликвидировали в 05:46, в результате пожара повреждён второй этаж торгового павильона на площади 20 на 40 метров. Пострадавших нет.