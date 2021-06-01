Ширинский район, Хакасия, , 09:06 — REGNUM В Хакасии локализовали пожар в Туимском лесничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Возгорание локализовано в Ширинском районе Хакасии в нескольких километрах от населённого пункта Малая Сыя на площади 31 га. В тушении принимают участие 11 лесных пожарных, применяется четыре единицы техники. Угрозы населённому пункту нет, заверили в министерстве. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.

Напомним, с начала лесопожарного сезона в Хакасии произошло девять лесных пожаров на общей площади 129,1 га.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая в республике отменён особый противопожарный режим.

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