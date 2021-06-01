Москва, , 09:06 — REGNUM На востоке Москвы возле 1-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись шесть автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Один человек пострадал», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что один из автомобилей после столкновения перевернулся. Две полосы кольцевой автодороги перекрыты, работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли, еще один получил травмы после того как автомобиль, в котором они находились, съехал в кювет в Псковской области.

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