Калуга, , 09:15 — REGNUM В Калужской области численность детей в возрасте до 14 лет за последние 10 лет увеличилась в 1,2 раза. Если на начало 2010 года детей в регионе насчитывалось 134 тыс. 470 человек, то на начало 2020 года — 160 тыс. 299 человек. Об этом 1 июня сообщили в Калугастате. Статистика подготовлена к Международному дню защиты детей.

В Калужской области численность детей за 10 лет увеличилась в 1,2 раза Kalugastat.gks.ru

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По информации Калугастата, число родившихся в регионе детей за десять лет при сокращении численности женщин детородного возраста на 13,4% снизилось (2009 год — 10 537, 2019 год — 8 968). За 10 лет существенно изменилась структура очередности рождений. Так, в 2009 году доля первенцев составляла 55%, 34,2% младенцев были вторыми, 10,7% — третьими и более детьми в семье. В 2019 году доля первенцев составила 35%, вторых — 39,5%, третьих и более детей в семье — 25,5%. За этот период с 73,2% до 79,5% увеличилась доля детей, родившихся в полных семьях, где родители состояли в зарегистрированном браке. В области значительно сократилось число случаев прерывания беременности. В 2009 году в медицинских организациях области было сделано 6,7 тыс. абортов (74,3 на 100 родов), а в 2019 году — 2,9 тыс. (38,7 на 100 родов).

Между тем, в учреждениях министерства здравоохранения региона за 10 лет стало меньше врачей-педиатров. В 2019 году о здоровье детей заботились 263 врача-педиатра, что составило в среднем 16,4 специалиста на 10 тыс. детей в возрасте до 14 лет. В 2009 году этот показатель был больше — 283 врача-педиатра или 21,0 на 10 тыс. детей.

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