Сухум, , 09:10 — REGNUM 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 31 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 217 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 17 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 94 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 22 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 331 носителя SARS-CoV-2. Из них 14 693 победили инфекцию. Всего в стране скончались 233 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе трое — в течение последних суток.

30 мая в Абхазии тесты на SARS-CoV-2 не проводили, 29 мая в республике выявили 22 новых носителя коронавируса в результате 180 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии 12 мая стартовала вакцинация от COVID-19. В республике применяют препарат российского производства «Спутник V». Согласно последним данным, вакцинировано около 1 тыс. жителей.