Берлин, 1 июня 2021, 09:05 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила в США группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта «Северного потока — 2», сообщает Bloomberg.
Отмечается, что делегацию возглавляет советник Меркель по внешней политике Ян Хеккер.
Также в делегацию входят главный экономический советник канцлера ФРГ Ларс-Хендрик Реллер. Делегация встретится с советником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.
Читайте также: В Польше назвали «СП-2» «геополитической игрой Москвы и Берлина»