История вопроса

Строительство газопроводов из России в Западную Европу по дну Балтийского моря продиктовано необходимостью исключить геополитические риски, связанные с транзитом российского газа через нестабильные и крайне враждебные России постсоветские государственные образования в Восточной Европе.

Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 млрд кубометров газа в год был построен в 2015 году консорциумом из четырёх стран: России, Германии, Голландии и Франции. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия.

«Северный поток» - самый протяжённый подводный газопровод в мире – 1224 километра.

В настоящее время идёт строительство ещё двух ниток «Северного потока» - газопровода «Северный поток-2». Также как и с первой очередью проекта, противодействие ему оказывают США, имеющие планы по продвижению на европейский рынок своего сжиженного природного газа (СПГ), и их восточноевропейские сателлиты. Помешать строительству газопровода пытаются через структуры Евросоюза путём принятия дискриминационного законодательства.

Также как и с первой очередью проекта, продвигается тезис о «зависимости» Европы от российского газа и экологической небезопасности газопровода.

Благодаря позиции основных государств Евросоюза, заинтересованных в поставках Российского газа строительство продвигается успешно и должно быть закончено к концу 2019 года.

