Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности 20-летнюю горожанку, которая вела электросамокат без водительских прав. Об этом сообщили в отделении ГИБДД по городу.

Молодая женщина стала участницей ДТП: в ночь на 30 мая 2021 года в одном из городских дворов автомобиль Lada Vesta столкнулся с электросамокатом. Устройство двигалось справа налево по тротуару по ходу движения автомобиля. Гражданка отделалась ушибами.

Оказалось, что мощность двигателя электросамоката составляет более 0,35 кВт, что причисляет его к транспортным средствам. «Для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами категории М», — уточнили в ГИБДД.

Горожанку привлекли к ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). По данной статье предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Также в отношении женщины возбудили административное производство за движение по тротуару в нарушение ПДД, за что гражданка может получить штраф в размере 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее две сети проката электросамокатов в Екатеринбурге решили ограничить скорость движения своих устройств по людным местам города до 15 км/час.

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