Москва, , 09:16 — REGNUM Восстановление Россией военной инфраструктуры в Арктике продиктовано необходимостью обеспечить безопасность и обороноспособность страны. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

Российские солдаты в Арктике Mil.ru

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Он напомнил, что российская сторона не раз заявляла о том, что её военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создаёт угрозы для безопасности других арктических государств.

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны», — пояснил в беседе с РИА Новости Корчунов.

Так, в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России. Кроме того, добавил посол, Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти США и Дании обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике. Как отмечено в заявлении Госдепа США, Вашингтон согласен с важностью «защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе».

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