Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Стратегические ядерные силы России продолжают оставаться экономически эффективным средством сдерживания НАТО. К такому выводу пришел автор журнала National Interest Марк Эпископос в своей статье «Почему 3000 (или более) единиц тактического ядерного оружия России должны устрашать НАТО».

Автор отметил, что тактическое ядерное оружие остается основным сдерживающим фактором против НАТО. По мнению публициста, в России насчитывается от 3 до 6 тыс. единиц тактического ядерного оружия.

Эпископос обратил внимание на мнение некоторых западных публицистов, которые не исключают наступательную политику России. По их мнению, Москва якобы намерена превентивно применить свое стратегическое вооружение.

Автор отмечает: «Нет никаких свидетельств того, что Кремль вынашивает какие-либо грандиозные планы завоевания». Он приходит к выводу, что ядерное оружие необходимо России для защиты от НАТО.

Эпископос считает, что Москва существенно уступает НАТО в обычном вооружении и экономических возможностях, поэтому Североатлантический альянс имеет преимущества в длительной войне без ядерного оружия.

«Тактические ядерные боеголовки были и, вероятно, останутся экономически эффективным средством компенсации недостатков России в военной сфере», — заключает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Министерства обороны РФ, заявил, что Вооруженные силы существенно укрепили потенциал ядерной триады.

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