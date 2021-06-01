Белград, , 08:58 — REGNUM Скандал вокруг возможной слежки США за рядом европейских политиков лишь подтверждает отсутствие принципов в международных отношениях. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Happy TV.

Инцидент он назвал скандальным и отметил, что Белоруссию и Россию, к примеру, наказали бы серьёзными санкциями, если бы Минск с помощью российских спецслужб прослушивал канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Но за Меркель следили США при помощи Дании, а это другое дело.

«А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании — и ничего, потому что принципов не существует, никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует», — подчеркнул Вучич.

На право могут опираться лишь немногие страны, потому что оно давно никому не интересно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в германской прессе появились сообщения о слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за рядом европейских политиков, включая Ангелу Меркель. Американцам в этом якобы помогали спецслужбы Дании.

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